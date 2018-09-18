إنفينيتي QX50 الجديدة تصل إلى الشرق الأوسط

تصل سيارة إنفينيتي QX50 الجديدة كليًا إلى صالات العرض في منطقة الشرق الأوسط، وستتوافر للعملاء اعتبارًا من الأسبوع القادم. وقالت الشركة أن السيارة التي تنتظرها الأسواق تعزز حضور إنفينيتي الرائد في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) ذات الحجم المتوسط.



صُنعت QX50 الجديدة كليًا لتلبي احتياجات عملاء السيارات المتميزين بشكل كامل حسب رغبتهم في امتلاك أحدث ما أبدعته التكنولوجيا في عالم اليوم. وتقدم QX50 ما يمكن وصفه بأنه أكثر محركات الاحتراق الداخلي ابتكارًا في أسواق العالم حاليًا. ويعتبر خبراء السيارات هذا المحرك قمة محركات الاحتراق الداخلي، وقد نجح مهندسو الشركة في تقديم ابتكار هو الأول من نوعه على مستوى العالم لصالح إنفينيتي متمثلًا في تقنية نسبة الضغط المتفاوت.



يقدم محرك VC-تيربو أداءً قويًا ومقنعًا لمحرك سداسي الأسطوانات والتوفير في استهلاك الوقود لمحرك الأربع أسطوانات، ليتحوّل عند الطلب وحسب مدخلات السائق. ومن خلال التكيّف مع احتياجات السائق فوريًا، يتيح محرك VC-تيربو للسائق الاستفادة من أداء بقوة 268 حصانًا وعزم دوران 380 نيوتن متر عند 4,400 دورة في الدقيقة.

ومن المتوقع أن تحظى QX50 بإعجاب العملاء الذين يفضلون المزايا الفريدة التي تشمل مساحة المقصورة لداخلية والقوة والكفاءة في استهلاك الوقود والتصميم العصري المميز بمواد عالية الجودة، بالإضافة إلى الأداء السلس على الطرقات.



وقال ماركوس ليث، المدير التنفيذي لشركة إنفينيتي الشرق الأوسط: «إن كافة التفاصيل في إنفينيتي QX50 الجديدة بما في ذلك التصميم والمحرك واللمسات النهائية تمت إضافتها لضمان تجربة حصرية للعملاء تدمج بين الأداء القوي مع الفن البشري».

وأضاف: «استخدمت في تصنيع QX50 مواد عالية الجودة، لتشمل الإضافات الخشبية المسامية والدبابيس الجلدية المصممة خصيصًا في حياكة المقاعد الداخلية. إن التصميم الداخلي المتمركز حول راحة السائق».



تم تطوير السيارة على منصة جديدة كليًا، وتشمل QX50 نظام الدفع الذكي بكامل العجلات المتقدم من إنفينيتي الذي يعزز ثقة السائق. وتستجيب باقة تقنيات «مساعد السائق» - Drive Assist technologies فوريًا للتعامل مع مواقف القيادة الحرجة، حيث تدعم السائقين بمجموعة من مزايا المساعدة في القيادة لتمكينهم من تحقيق التحكم الكامل في جميع الظروف.



يبقى الهيكل الخارجي ذو الكفاءة الانسيابية ملخصًا لمزايا السيارتين التجريبيتين (QX50) و (QX Sport Inspiration) ما يضيف تفسيرًا جديدًا للغة التصميم المميزة من إنفينيتي التي تُسمى «الأناقة الساحرة» في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV).

يجمع شكل QX50 بين المظهر الواثق للسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات والخطوط العميقة مع ملامح التصميم الخاصة من إنفينيتي، مما يبرز تأثير الفن الإنساني على عملية التصميم للتأكيد على فخامة السيارة وجودتها العالية.

المساحة الرحبة المتفردة للمقصورة الداخلية والاستخدام الفني للمواد عالية الجودة والحرفية المتقدمة تجعل المقصورة مُرحبة ومريحة ومرنة. توفر QX50 التي تركز على السائق وتأخذ ركابها بعين الاعتبار دائمًا، مجموعة من التقنيات المعززة لتجربة القيادة. ويعزز تصميمها غير المتماثل والهادئ البيئة المتصلة بعالمك والتي تلبي الاحتياجات المختلفة للسائق والركاب.

هذا المحتوى من تيربو العرب

