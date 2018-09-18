«كيا سول EV» بتعديلات في الإضاءة ومساعد إليكتروني

أجرت كيا قيادة اختبارية جديدة لسيارة الجيل الجديد من سول EV هذا الأسبوع في أوروبا.

ولا توجد تغييرات كثيرة على التصميم الخارجي للسيارة الجديدة، مقارنة بالسيارة الحالية المطروحة في الأسواق، حسب موقع «كارأدفايس».

لكن بعض التعديلات تضمنت الإضاءة الأمامية والخلفية، والشبكة، والنوافذ. ويبدو أن سول EV ستأتي مع كثير من أوجه التشابه مع سيارة نيرو EV، التي أعلنت عنها الشركة في يونيو الماضي.



وسيارة نيرو الكهربائية بالكامل تعتمد على المحرك نفسه في سيرة هيونداي كونا، الذي ينتج 150 ك/وات عند عزم دوران 395، وبطارية بقوة 64 ك/وات/ساعة.

ومن المتوقع أن تأتي سول الجديدة مع نظام القائد المساعد، المتاح في هيونداي وكيا نيرو، إلى جانب أنظمة مكابح الطوارئ، ونظام التوجيه الالكتروني، وتحديد الحارة المرورية، ومساعد الكتروني خاص للطرق السريعة وظيفته تحديد السيارات بالأمام والإبقاء على مسافة ثابتة بينها، عندما تكون السيارة أقل من سرعة 130 كلم/ساعة.



ومن المتوقع أن تعلن كيا عن السيارة في نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل.

