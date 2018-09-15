فيديو لـ «مرسيدس بينز GLE»

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة: هبة هشام) | السبت 15 سبتمبر 2018, 03:41 مساء

نشرت مرسيدس مقطعا مصورا دعائيا لسيارتها التي طال انتظارها، بينز GLE موديل 2019، تمهيدا للإعلان رسميا عنها.
وذكر موقع «كارأدفايس» أن مرسيدس جذبت الانتباه لسيارتها بينز GLE الرياضية متعددة الاستخدامات، بعد أيام من الكشف عن سيارتها EQC الكهربائية.

ورغم أن الشركة لم تعلن بعد أي تفاصيل حول السيارة، لكن يبدو أنها ستأتي مع الشبكة الأمامية في فئة AMG، مع إضاءة جديدة.
ومن المتوقع أن تعتمد بينز GLE على تصميم هندسي أخف وزنا، وأن تعتمد على خيارات مختلفة من المحركات سواء محرك ديزل أو بنزيني أو هجين.

التعديلات الأكبر تأتي بالداخل، فسيارة بينز GLE ستأتي مع شاشة عرض مزدوجة، ونظام معلومات مطور، وغيرها من المميزات.
مرسيدس ستكشف عن سيارتها في معرض باريس المقبل للسيارات، في أكتوبر.

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