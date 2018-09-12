شيفروليه تطرح «كامارو 2SS»

أعلنت شيفروليه طرح سيارتها المنتظرة، «كامارو 2SS»، التي تأتي مع مقود في الجهة اليمني، ويبدأ سعرها من 86 ألف دولار.

وذكر موقع «كارأدفايس» أن السيارة تأتي مع مجموعة من ألوان جديدة منها الأصفر اللامع ودرجتين من الأحمر ودرجة من الأزرق، مقابل 850 دولار إضافية.



وتأتي كامارو 2SS مع محرك في8 سعة 6.2 لتر ينتج 339 ك/واط عند عزم دوران 617، وهو رباعي الدفع مع ناقل ثمان سرعات اوتوماتيك.

ولن تنتج الشركة نسخة يدوية في الدفعة الأولى من السيارة، والتي تشمل 550 وحدة.



وكامارو 2SS تأتي مع نظام تعليق خلفي مستقل، ومكابح «Brembo» وإطارات 20 إنش. هذا إلى جانب نظام صوتي مزود بتسع مكبرات صوت، ومؤشر طقس مزدوج، وشاحن لاسلكي للهاتف، وإمكانية تغيير درجة حرارة المقاعد، وغيرها من المميزات التي تحملها كامارو.

