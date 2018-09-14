«فولكسفاغن» تعدل من الهجينة «باسات»

أجرت «فولكسفاغن» تعديلاً على النسخة الأخيرة من سيارتها «باسات»، بإدخال تكنولوجيا هجينة.

وذكر موقع «كارأدفايس» أن «فولكسفاغن» تخطط لاستخدام محرك أقل قوة في فئة «باسات» الجديدة، المتوقع طرحها بداية العام المقبل.



ومن المرجح أن تأتي «باسات» مع محرك هجين، الأول بنزيني تيربو بقوة 115 ك/ واط، سعة 1.4 لتر، والآخر محرك كهربائي موصل ببطارية ليثيوم أيون بقوة 12 ك/ واط/ ساعة.

وتوقع موقع «أوتو إكسبرس» أن تطرح «فولكسفاغن» سيارة كهربائية بالكامل، ببطارية تستمر حتى مسافة 71 كلم.



وستأتي «باسات» الجديدة مع تكنولوجيا أخرى مطورة، فيما يخص أنظمة الطوارئ المساعدة، وأنظمة ملاحة مطورة.

