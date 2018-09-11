معاني رموز زيوت السيارات لاختيار المناسب لسيارتك

زيوت السيارات من أهم الأشياء التي يجب عليك مراقبتها والاهتمام بها، فاختيار الزيت غير المناسب لماكينة المحرك قد يؤدي إلى تلفه وإنهاء عمره الافتراضي سريعًا، وتختلف الزيوت من سيارات «سيدان» إلى «رياضية» إلى «كروس أوفر» إلى «بيك أب»، وذلك حسب السرعة والوزن والضغط على المحرك.



لذلك يجب عليك معرفة معاني رموز زيوت السيارات التي تكون مضافة على الصندوق من الخارج لاختيار الزيت المناسب لسيارتك.

تعرَّف على معاني هذه الرموز معنا وفقًا لموقع «المرسال».



معاني الرموز لزيت السيارات:

رمز «SAE» يعني جمعية مهندسي السيارات، وهي متوافرة في الولايات المتحدة الأميركية ولها فروع في عدد من الدول، التي تقوم بعمل اختبارات على الزيوت، بالإضافة إلى عديد الدراسات حول الزيوت الجيدة للمحركات.

- أشهر رمز دائمًا ما يكون مكتوبًا على جميع علب وصناديق الزيت يكون على الشكل التالي ( 20W-50 ) وتختلف الأرقام بين نوع زيت وآخر، والآن سنشرح لكم معنى هذه الرموز، وعليك أن تقوم بمعادلتها إذا وُجد أن علبة الزيت عليها أرقام مختلفة سواء بالزيادة أو النقصان.

- حرف W وهو يعني الشتاء «Winter» أو برودة الزيت.

- رقم 20 قبل حرف W وهو يعني مدة بقاء الزيت باردًا.

- رقم 50 وهو يعني سرعة مرور الزيت في الأنبوب عند إجراء اختبارات عليه على درجة حرارة 100 درجة.

- بشكل عام هذه الرموز والأرقام ما هي إلا نتيجة التجارب التي أجراها معهد «SAE» على الزيوت الموجودة في العلبة، فالاختبارات تتم داخل أنابيب وعلى درجات حرارة مختلفة وكلما كانت لزوجة الزيت منخفضة وسرعة سريانه في الأنبوب كبيرة كلما جاءت هذه الأرقام بشكل منخفض وكلما زادت هذه الأرقام كلما زادت لزوجة الزيت وقلة سرعة سريانه في الأنبوب.

- فمثلاً إذا جاء الرمز «10W» على العلبة فهذا يعني أن الزيت درجة سيلانه عالية وبالتالي فإنه ليس لزجًا ومثل هذه الزيوت تستعمل في المناطق الباردة بشكل كبير، التي تنخفض بها درجة الحرارة عن «صفر»، فمن الطبيعي أن يصبح الزيت لزجًا في مثل هذه الدرجة من الحرارة، ففي هذه المناطق إذا تم استعمال زيت درجة لزوجته عالية فإن هذا يعني أن الزيت ستزداد درجة لزوجته بسبب درجة الحرارة المنخفضة، مما يمنع المحرك من العمل وتجمد الزيت.



وعلى العكس في المناطق الساخنة مثل الدول الخليجية يفضل استعمال زيت ذي درجة لزوجة عالية؛ ذلك لأن درجة الحرارة المرتفعة تجعل الزيت أقل لزوجة ويؤدي العمل المطلوب.

