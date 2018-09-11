«أڤالون 2019» تظهر بتصميم جريء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 سبتمبر 2018, 03:13 مساء

في ڤيلا خاصة راقية في منتجع بولغاري الشهير في دبي، كشفت الفطيم تويوتا، الرائدة في مجال التنقل المستدام منذ عام 2008 ، عن سيارة تويوتا أڤالون 2019 الجديدة كلياً، التي ترتقي في جيلها الخامس بمستويات جديدة من الأصالة والحماسة واعدةً بتجربة قيادة راقية تبعث على الثقة والرفاهية.

وفي جيلها الخامس، اشتملت أڤالون على تعديلات كلية تتمثل في تصميم سيارة "سيدان جريئة"ترتكز مركبة على منصة "الأطر الهيكلية العالمية الجديدة لتويوتا" Toyota New Global Architecture (TNGA) (استراتيجية تويوتا الجديدة في تصميم، وهندسة، وإضافة اللمسات النهائية بما يوفر قيادة مريحة وثابتة مع خصائص تحكم فائقة).

وتأتي السيارة بمحرك جديد يحقق كفاءة في توفير الوقود بسعة 3.5 لتر ويتألف من 6 اسطوانات على شكل حرف V، إلى جانب مجموعة كبيرة من مزايا الراحة والسلامة التي تكتمل بحزمة تويوتا للسلامة "تويوتا سيفتي سينس" Toyota Safety Sense. لتكون بذلك سيارة متطورة تقنياً وسهلة المنال وفي الوقت ذاته، بتصميم يرتكز على الدقة والبراعة.

توفر الإضافة الأحدث في قائمة سيارات تويوتا رفاهية لم يسبق لها مثيل من قبل في فئتها، وقد أتيحت الفرصة لمندوبي وسائل الإعلام لتجربة الفخامة بأسلوب جديد ومتميز في حفل الإطلاق، وقضوا أوقاتاً مميزة في عالم من الرقي والفخامة متمتعين بأعلى مستويات الرعاية.
هذا المحتوى من تيربو العرب
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كارة» يقول كلمته عن المنتخب الليبي ويبرز النقطة المهمة أمام «عمروش»
رياضة محلية
الكتيبة 301 مشاة: تعرضنا لهجوم طيلة 3 أيام فقدنا خلاله الكثير من الضباط والجنود
ليبيا
«الإظلام التام» يجبر أهالي سبها لاستخدام أساليب عصر ما قبل الكهرباء
ليبيا
هدنة العاصمة.. «مُسكن» في انتظار قوةّ نظامية موحدة
ليبيا
أحمد لنقي: أربع خطوات لمواجهة الاعتداءات الإرهابية الهادفة إلى إطالة أمد عدم ...
ليبيا
النواب» يفشل مرة أخرى في عقد جلسة للتصويت على قانون الإستفتاء
ليبيا
أنباء عن طلب «عمروش» التسلح بالجزائر في قمة ليبيا ونيجيريا
رياضة محلية
«نيويورك تايمز»: المخابرات الأميركية تستعد لشن غارات ضد «القاعدة» و«داعش» بجنوب ...
ليبيا
فيديو للملاكم الليبي الزناد يجسد موقف الشعب من الحوار والموت
رياضة محلية
بالصور.. مواطن في البريقة يصطاد أضخم سمكة مارلين
ليبيا
نيوزويك: هناك خلافات بين ترامب والبنتاغون حول ليبيا
ليبيا
بالفيديو.. صلاح بادي: «الساعات القادمة ستكون حاسمة»
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على جديد «آبل» من الهواتف الذكية