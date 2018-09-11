«أڤالون 2019» تظهر بتصميم جريء

في ڤيلا خاصة راقية في منتجع بولغاري الشهير في دبي، كشفت الفطيم تويوتا، الرائدة في مجال التنقل المستدام منذ عام 2008 ، عن سيارة تويوتا أڤالون 2019 الجديدة كلياً، التي ترتقي في جيلها الخامس بمستويات جديدة من الأصالة والحماسة واعدةً بتجربة قيادة راقية تبعث على الثقة والرفاهية.



وفي جيلها الخامس، اشتملت أڤالون على تعديلات كلية تتمثل في تصميم سيارة "سيدان جريئة"ترتكز مركبة على منصة "الأطر الهيكلية العالمية الجديدة لتويوتا" Toyota New Global Architecture (TNGA) (استراتيجية تويوتا الجديدة في تصميم، وهندسة، وإضافة اللمسات النهائية بما يوفر قيادة مريحة وثابتة مع خصائص تحكم فائقة).



وتأتي السيارة بمحرك جديد يحقق كفاءة في توفير الوقود بسعة 3.5 لتر ويتألف من 6 اسطوانات على شكل حرف V، إلى جانب مجموعة كبيرة من مزايا الراحة والسلامة التي تكتمل بحزمة تويوتا للسلامة "تويوتا سيفتي سينس" Toyota Safety Sense. لتكون بذلك سيارة متطورة تقنياً وسهلة المنال وفي الوقت ذاته، بتصميم يرتكز على الدقة والبراعة.



توفر الإضافة الأحدث في قائمة سيارات تويوتا رفاهية لم يسبق لها مثيل من قبل في فئتها، وقد أتيحت الفرصة لمندوبي وسائل الإعلام لتجربة الفخامة بأسلوب جديد ومتميز في حفل الإطلاق، وقضوا أوقاتاً مميزة في عالم من الرقي والفخامة متمتعين بأعلى مستويات الرعاية.

هذا المحتوى من تيربو العرب

