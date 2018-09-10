هولدن تستدعي سيارات «إكوينوكس» لهذا السبب

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة: هبة هشام) | الإثنين 10 سبتمبر 2018, 01:48 مساء

أصدرت هولدن استدعاء لعدد من سيارات إكوينوكس الرياضية متعددة الاستخدامات، موديل 2018 و 2019، لعيوب في تصنيع نظام المكابح.
ونقل موقع «كارأدفايس» عن قرار هولدن أن هناك هيدروجين داخل المكابح، ما قد يتسبب في عطل بها ويتسبب في توقفها.

وقالت هولدن إن «أحد مكابس الفرامل الخلفية قد يحتوي على غاز الهيدروجين، وعند تشغيل السيارة، قد يتحرك الغاز الي داخل نظام الفرامل».
وفي هذه الحالة، قالت الشركة إن ذلك سيؤثر سلبا على اداء الفرامل الخلفية ويتسبب في تباطؤ عملها، ما يسبب مخاطر للسائق والركاب.
ويشمل استدعاء هولدن 53 سيارة.
 

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