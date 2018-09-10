فورد تطرح كروس أوفر جديدة

التقطت عدسات المصورين صورا لنسخة من سيارة فورد فييستا في طور التطوير، ما يدفع للاعتقاد أن فورد تستعد لطرح نسخة جديدة كروس أوفر من السيارة.

لكن موقع «كارادفايس» ذكر أن النسخة محل الاختبار في اوروبا قد لا تكون نسخة معدلة من فورد فييستا، إذ إن النسخة الاخيرة منها تحتوي على كثير من التعديلات بالفعل.



وقال إن النسخة محل التجربة قد تكون الجيل القادم من سيارة ايكوسبورت، والتي تتشارك كثير من الخصائص مع سيارة فورد فييستا.

وذكر أنه بناء على تصميم النسخة المجربة، فإنه من غير المتوقع أن تدخل طور الإنتاج قبل عامين.

