الجيل الجديد من «بي إم دبليو» الفئة الرابعة بسقف متحرك

أجرت «بي إم دبليو» قيادة اختبارية للمرة الأولى لسيارة الجيل الجديد من الفئة الرابعة التي تأتي بسقف متحرك.



وذكر موقع «كارأدفايس» أن السيارة كانت مغطاة بالكامل، ولم تظهر تفاصيل التصميم الخارجي، لكن يبدو أن السيارة تتشابه مع سيارة الجيل الثالث، والتي استبدلت السقف المعدني بآخر من القماش.

واتخذت شركات مثل أودي ومرسيدس بينز، مع سيارات إيه5 والفئة سي، المنحى نفسه واستخدمت سقفا من نسيج القماش.



فاستخدام نسيج القماش في السقف المتحرك يخف وزن السيارة، ويزيد المساحة المخصصة للحقائب والأمتعة، ويخفض التكاليف.

ومن المتوقع أن تأتي سيارة الفئة الرابعة مع بعض صفات تصميم سيارة Z4 الرياضية، مثل تصميم الشبكة الأمامية.



وسيارة Z4 تاتي مع محرك تيربو بنزيني وديزل، رباعي أو سداسي الأسطوانات.

ومن المقرر أن تعلن «بي إم دبليو» رسميا عن سيارة الفئة الرابعة في نهاية العام 2019 او بداية العام 2020.

