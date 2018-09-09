هيونداي تطرح «i30» موديل 2019 هذا الأسبوع

كشفت شركة هيونداي عن طرح فئة سياراتها الأحدث i30 موديل 2019 في الأسواق هذا الأسبوع، والتي تأتي مع مظهر خارجي جديد ومحرك ديزل.

وذكر موقع «كارأدفايس» أن القسم الأوروبي في هيونداي أضاف بعض التعديلات على i30 هاتشباك وواغون، بينها مضخة العادم، وإضافة إضاءة ال اي دي نهارية.



ويمكن للمشترين في أوروبا الاختيار بين لونين جديدن، من درجات الأزرق والرصاصي.

وتأتي هيونداي i30 مع محرك ديزل تيربو سعة 1.6 لتر، ينتج 70 ك/وات أو 85ك/وات أو 100 ك/وات، حسب فئة السيارة.



والسيارة تأتي مع ناقل ست سرعات يدوي، أو سبع سرعات أوتوماتيك.

وبالداخل، تأتي i30 مع شاشة عرض 8 إنشات، ونظام صوتي متطور، وإمكانية التوصيل مع تطبيقات الإنترنت مثل Apple CarPlay وAndroid Auto.

