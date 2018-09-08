نيسان تستدعي أكثر من 165 ألف سيارة لهذا السبب

أصدرت شركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات قراراً يقضي باستدعاء نحو 165 ألف نسخة من سياراتها المتواجدة في أسواق الولايات المتحدة وكندا.

ويأتي قرار نيسان باستدعاء تلك السيارات بعد اكتشاف خلل من الممكن أن يؤدي إلى إيقاف نظام الإشعال مع مرور الوقت وهو ما قد ينجم عنه توقف المحرك عن الدوران خلال السير الأمر الذي قد ينجم عنه حوادث مرورية.

ويشمل قرار الاستدعاء موديلات سنترا وجوكي وفيرسا وفيرسا نوت وفورنتاير وميكرا وإن في وإن في 200 وإن في تاكسي المصنوعة خلال عامي 2017 و2018.

وقالت الشركة اليابانية إنها لم تتلق أي تقارير عن وقوع حوادث ناجمة عن هذا العيب وإن قرار الاستدعاء جاء لفحص السيارات وإصلاح العيب من باب الاحتياط.

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