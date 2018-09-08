فورد تطرح «ST-Line» متعددة الاستخدامات

أعلنت فورد في استراليا طرح فئة ST-Line من سيارة اندورا الرياضية متعددة الاستخدامات في الربع الأخير من العام الجاري.

وذكر موقع «كارأدفايس» أن السيارة ستأتي في استراليا مع محرك ديزل تيربو. ونسخة السيارة المعروضة في أسواق أميركا الشمالية مزودة بمحرك في4 سعة 2.7 لتر.



وتأتي ST-Line مع إضافات ملونة على الأبواب، وإطارات 20 انش، ومخرج مزدوج للعوادم، وإضافات من ألياف الكروم، ومقاعد قابلة للتعديل وفق عشرة أوضاع، ومقود من الجلد الفاخر.

السيارة تأتي مع محرك ديزل تيربو رباعي الاسطوانات سعة 2.0 لتر ينتج 175 ك/واط.

