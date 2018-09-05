مرسيدس تقتحم عالم السيارات الكهربائية

أشعلت شركة مرسيدس الألمانية حرب المركبات الكهربائية ونقلته إلى مستويات مرتفعة بكشفها رسمياً عن أولى سياراتها EQC الكهربائية التي طال انتظارها وذلك في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وكانت مرسيدس قد أعطتنا فكرة عن سيارتها الكهربائية التي من المنتظر أن تدخل في منافسة شرسة مع سيارة أودي إي ترون القادمة وذلك من خلال نسخة جينيريشن EQ الاختبارية والتي تتمتع بمقدمة سوداء ضخمة تحتضن المصابيح الأمامية وشبك التهوية الأمامي.

وعلى الرغم من أن مقدمتها ليست مميزة كنظيرتها المستخدمة في النسخة الاختبارية إلا أنها تتمتع بمصابيح ألياف ضوئية متصلة بمصابيح LED الأمامية وهو ما يعد بإعطاء السيارة مظهراً واضحاً ومميزاً خلال الليل.



وبالانتقال قليلاً نحو الخلف نجد أن EQC تتمتع بهيكل ذي تصميم انسيابي وفتحات تهوية في أقواس العجلات المطلية باللون الأسود اللامع، وتتضمن الخطوط العريضة الأخرى للسيارة سقفية ديناميكية ولمسات وحواف مصنوعة من الألومنيوم شديد اللمعان حول نوافذها ومنفذ شحن موجود مباشرة أمام المصباح الخلفي من جهة الراكب.



وفي حين أن معظم سيارات الكروس أوفر تتمتع بقضبان لتحميل الأمتعة على السقفية، إلا أن مرسيدس قالت إنها لم تزود سيارتها EQC بهذه القضبان على نحو متعمد وذلك لتحسين إيروديناميكية السيارة، وهو ما راعته الشركة أيضاً في تصميم جنوط لسيارة المصنوعة من مادة الألوي خفيفة الوزن وستكون هذه الجنوط متوفرة بقياسات تتراوح ما بين 19 وحتى 21 إنشاً.

أما مؤخرة EQC الجديدة فيمكن وصفها بأنها بسيطة حيث أن أبرز ما يمكن ملاحظته فيها هو سبويلر خلفي علوي ومصابيح خلفية نحيلة موصولة بشريط نحيف يظهر عرض المركبة بشكل واضح، كما يمكن ملاحظة صادم بلاستيكي أسود محاط ببعض اللمسات والحواف الكرومية.



وبالانتقال للحديث عن مقصورة EQC فهي تتمتع بطارة قيادة ثلاثية الأذرع وشاشتين قياس 10.25 إنش، وعلى الرغم من أن معظم أجزاء المقصورة مألوفة لمحبي السيارة الألمانية إلا أن هناك مجموعة من اللمسات الفريدة التي تميز EQC عن غيرها من سيارات فئتها ومن أهمها فتحات التهوية المطلية باللون الذهبي الوردي وقضبان معدنية تذكرنا بتلك الموجودة في مكبرات الصوت عالية الجودة.

كما تتمتع المقصورة أيضاً بنظام إضاءة محيطية ومقاعد فريدة باللون الأزرق أو البيج ومصنوعة من مواد معاد تدويرها، بالإضافة إلى عدد من الإضافات الاختيارية التي ستكون متوفرة مثل حواف خشبية ونظام Burmester الصوتي الفاخر.



وتستمد EQC الكهربائية قوتها من محركين كهربائيين كل منهما موصول بأحد المحاور ويستطيعان مجتمعين توليد قوة مقدارها 402 حصان وعزم دوان مقداره 564 باوند / قدم (765 نيوتن / متر) وهو ما يسمح للسيارة التي تتمتع بنظام دفع كلي للعجلات بالتسارع من 0 إلى 100 كليومتر في الساعة (0 إلى 62 ميلاً في الساعة) خلال 5,1 ثانية في طريقها نحو سرعتها القصوى البالغة 180 كيلومتراً في الساعة (111 ميلاً في الساعة)، والأهم من ذلك كله هو أن EQC تتمتع ببطارية أيون الليثيوم بقدرة 80 كيلوواط في الساعة والتي تسمح لها بقطع مسافة 450 كيلومتراً (279 ميلاً) بالشحنة الواحدة.



أما فيما يتعلق بشحن السيارة فقد تم تزويد EQC بشاحن مبرد بالماء على متنها والذي يتمتع بسعة 7,4 كيلوواط، فيما يمكن للباحثين عن شحن بصورة أسرع استخدام شاحن Wallbox الحائطي من مرسيدس والذي يستطيع شحن السيارة بصورة أسرع ثلاث مرات من قابس الشحن المنزلي العادي، وعلى الرغم من أن مرسيدس لم تكشف عن تفاصيل الشحن بالكامل إلا أنها قالت أنه يمكن شحن البطارية من 10 إلى 80 بالمئة خلال 40 دقيقة تقريباً.

هذا المحتوى من تيربو العرب