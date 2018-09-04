تخلص من خدوش زجاج سيارتك بنفسك

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 سبتمبر 2018, 04:53 مساء

زجاج السيارة أكثر عرضة للخدوش ورغم خطورتها فإن كثيرا من السائقين يقومون بتجاهلها، حيث أنها قد تقوم بإرباك السائق وتحد من الرؤية لذلك نقدم إليكم طرقا بسيطة للتخلص من الخدوش الصغيرة الموجودة على الزجاج بنفسك وذلك وفقا لموقع "المتوراتي".
معجون الأسنان
- قم بوضع كمية قليلة من معجون الأسنان يفضل من النوع الجيد على قطعة نظيفة من القماش.
- استخدم قطعة القماش في فرك المعجون على الخدش، وقم بتكرار هذه العملية في حال تطلب الأمر ذلك.
- قم بإزالة معجون الأسنان باستخدام قطعة قماش نظيفة، وعندها سيتم إزالة الخدش عن الزجاج.

أكسيد السيريوم
- يساعد استخدام أكسيد السيريوم على إزالة الخدوش العميقة ، وهو عنصر كيميائي يستخدم في صناعة السيراميك والمجوهرات، كما أنه جيد لتلميع المعادن، السيراميك، والمواد الزجاجية.
- لإزالة الخدوش قم بإضافة الماء إلى مادة أكسيد السيريوم، مما ينتج عنه عجينة شبه متماسكة.
- قم بوضع هذه العجينة على الخدوش والأماكن المتضررة واستخدم قطعة قماش وقم بفرك العجينة على الخدوش، قم بتلميع المنطقة المتضررة حتى يصبح الزجاج نظيفاً خالياً تماما من الخدوش.
 

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