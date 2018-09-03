تفاصيل وأسعار «شيروكي» المعدلة

كشفت جيب تفاصيل وأسعار سيارتها شيروكي 2019 المعدلة، والتي يبدأ سعرها من 36 ألف دولار.

وذكر موقع «كارأدفايس» أن الفئة الأولى هي sport تأتي مع محرك بنزيني رباعي الاسطوانات سعة 2.4 لتر بقوة 130 ك/واط وعزم دوران 229، أمامي الدفع، مع ناقل تسع سرعات أوتوماتيك. وتستهلك تلك الفئة 8.5 لتر بنزين لكل 100 كم.



والفئة الثانية هي Longitude يبدأ سعرها من 42 ألف دولار، تأتي مع محرك رباعي الاسطوانات سعة 3.2 لتر بقوة 200 ك/واط وعزم دوران 315، مع ناقل تسع سرعات أوتوماتيك، وهي رباعية الدفع.

والفئة الثانية تأتي مع أجهزة استشعار خلفية لركن السيارة، وكراسٍ قابلة للتعديل كهربائيا.



الفئة الثالثة هي Limited يبدأ سعرها من 47 ألف دولار، وتأتي مع المحرك نفسه في الفئة الثانية، لكن مع إطارات 18 انش.

الفئة الرابعة هي Trailhawk يبدأ سعرها من 49 ألف دولار، وهي رباعية الدفع، ويمكن للسائق الاختيار بين محرك فئة Limited او Longitude.



وجميع فئات شيروكي المعدلة تأتي مع شاشة 7انش، ونظام معلومات مطور، مع إمكانية التوصيل مع الانترنت وتطبيقات مثل Apple CarPlay و Android Auto وكاميرا خارجية، ونظام تحذير من الاصطدام، وإضاءة ال اي دي، وإطارات 17 انش، ومكابح طوارئ الكترونية.

