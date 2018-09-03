«بي إم دبليو iX3» بإطارات مخصوصة

أجرت «بي إم دبليو» قيادة اختبارية جديدة لسيارة iX3 في أوروبا، وهي السيارة الكهربائية بالكامل الأولى التي تنتجها.

وذكر موقع «كارأدفايس»، أن النسخة محل الاختبار تشبه إلى حد كبير النسخة التي جرى اختبارها في أبريل، مع اختلافات بسيطة.



ولم تعلن «بي إم دبليو» بعد خصائص سيارتها، لكن بعض التقارير أشارت إلى أنها ستأتي مع إطارات جديدة مصنوعة خصيصا لها، ومع إضافات مميزة على التصميم الداخلي والخارجي.

ومن المتوقع أن تأتي iX3 مع محرك ينتج 200 ك/واط، بمحرك كهربائي، وبطارية بقوة 70 ك/واط تقطع مسافة 400 كم، تستغرق 30 دقيقة لإكمال الشحن.

وسيبدأ تصنيع السيارة للأسواق الصينية بحلول العام 2020، في منشأة «بي إم دبليو» في شنغهاي.

