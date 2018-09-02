هوندا تطلق «CR-V» بمحرك بنزيني

أعلنت هوندا مد سلسلة سياراتها «CR-V»، وإطلاق فئة جديد بمحرك بنزيني سعة 2.0 لتر.



وذكر موقع «كارأدفايس» أن سعر السيارة الجديدة سيبدا من 29 ألف دولار، وهو أقل من فئة VTi المطروحة حاليا والتي تأتي مع محرك تيربو سعة 1.5 لتر.

الفئة الجديدة ستأتي مع محرك سعة 2.0 لتر ينتج 113 ك/واط عند عزم دوران 189. ويصل استهلاك الوقود إلى 7.6 لتر لكل 100 كم/ساعة.



السيارة ستكون مزودة أيضًا بإطارات 17 انش، مع كاميرا خارجية، ونظام لمراقبة ضغط الإطارات، ومكابح الكترونية، وإضاءة نهارية ال اي دي.

الفئة الجديدة من هوندا ستنافس سيارات مثل مازدا سي إكس5 وميتسوبيشي أوتلاندر، وتويوتا RAV4 .

