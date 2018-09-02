كيا بروسيد تظهر في صورة تشويقية

أصبحت شركة كيا قاب قوسين أو أدنى من جعل الجيل الثالث من خط إنتاج سياراتها «سيد» أكثر إثارة وإمتاعاً وذلك من خلال استعدادها لتقديم النسخة الإنتاجية من سيارتها الجديدة "بروسيد"، والتي ستحل محل شقيقتها الكوبيه ثلاثية الأبواب من الجيلين السابقين وذلك بعد أن تأخذ تصميم سيارة «شوتينج بريك» لكنها ستكون أكثر عملية بفضل الباب الخلفي.

ولعل أحد أكثر الأمور إثارة للاهتمام فيما يتعلق بالسيارة الجديدة هو أن النسخة الإنتاجية منها ستشبه إلى حد بعيد النسخة الاختبارية التي ظهرت في معرض فرانكفورت للسيارات العام الماضي.

واستعداداً للكشف الرسمي عن سيارتها الجديدة، نشرت الشركة الكورية الجنوبية صورة تشويقية تظهر مؤخرتها التي يبدو أنها ستتمتع بمصابيح خلفية كتلك الموجودة في شقيقتها "سيد" الجديدة، إلا أنها ستكون مصحوبة بشريط مصابيح LED كامل على البوابة الخلفية، وهو التصميم الذي يشبه إلى حد ما نظيره في النسخة الاختبارية من السيارة مع بعض التعديلات اللازمة بالنسبة للنسخة الإنتاجية.

ولعل أحد أهم الأمور الملفتة للانتباه في الصورة التشويقية هو السبويلر البارز المثبت على السقف والذي يضم مصباح فرامل ثالث على شكل شبه منحرف.

وفي حين أن أحرف كلمة «سيد» موجودة تحت المصباح الخلفي الأيسر في نسختي الهاتشباك والواجن، إلا أن الصورة التشويقية تظهر أن أحرف كلمة "بروسيد" ستكون متموضعة وبكل فخر في منتصف الباب الخلفي مباشرة تحت شعار شركة كيا.

ومن المقرر أن يتم الكشف الرسمي عن السيارة في حفل خاص بهذه المناسبة سيقام في الثالث عشر من شهر أيلول / سبتمبر القادم على أن يكون ظهورها الرسمي الأول في الثاني من شهر أكتوبر القادم خلال فعاليات معرض باريس للسيارات 2018.

هذا المحتوى من تيربو العرب