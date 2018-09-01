خطوات يجب القيام بها قبل ترك سيارتك لفترة طويلة

احيانًا نضطر إلى ركن السيارات وعدم قيادتها لفترة طويلة، وسواء طالت هذه المدة أو لا فهناك مجموعة من الإجراءات والخطوات الهامة التي يجب اتباعها.

وهنا نعرض إليك بعضها لتقوم بتطبيقها للحفاظ على سيارتك لأطول فترة ممكنه، وذلك وفقا لموقع «المرسال».



فصل أقطاب بطارية السيارة:

- من أهم الخطوات التي يجب اتباعها، في حال اصطفاف السيارة لفترة طويلة، هو القيام بفصل أقطاب بطارية السيارة ، لمنع وصول التيار الكهربائي إلى أجزاء السيارة والمحرك، بالتالي حماية بطارية السيارة وأقطابها من التلف، إضافة إلى حماية بعض الأجزاء الهامة بالمحرك.



ترك السيارة بمكان جيد التهوية :

- عليك ترك السيارة بمكان جيد التهوية ، وذلك لتفادي تعرض طلاء السيارة للأضرار، كفقدان البريق الخاص بالطلاء أو تغيير لونه ، ولكن يحذر الخبراء، تركها أسفل أشعة الشمس، التي لها العديد من الأضرار ، على السيارة من الداخل والخارج.



ترك السيارة في مكان مظلل:

- كما ذكرنا من قبل ، فتحمل أشعة الشمس العديد من الأضرار ، لسيارة سواء من الداخل أو الخارج، تعد الأمطار والتقلبات الجوية الحادة ، من ألد أعداء الطلاء الخارجي للسيارة، لذلك يجب وضعها في مكان مظلل ، وجيد التهوية ، بالإضافة إلى تغطيتها جيداً ، وبشكل كامل.



تشحيم الوصلات المفصلية في السيارة:

- كما ينصح خبراء السيارة ، بالقيام بتشحيم الوصلات المفصلية في السيارة، إضافة إلى ملئ محاور الجر الأمامي بالشحم ، والذي بدوره يحمي مفاصل السيارة من التآكل.



تفريغ السوائل بداخل محرك السيارة:

- ينصح أيضاً في حال اصطفاف السيارة، وركنها لفترة طويلة ، بتفريغ مياة الردياتير الموجودة في محرك السيارة، وذلك لتفادي تعرض أجزاء السيارة إلى الصدأ والتلف ، نتيجة لتجمع الأملاح بدائرة المياة بالسيارة .

- وينصح بتفريغ زيوت السيارة، وذلك لتجنب تجلط وتراكم الزيوت ، والرواسب على أجزاء السيارة الداخلية، وبالتالي يؤدي إلى أنسدادها وتآكل أجزائها.



البوجيهات أو شمعات الاحتراق في السيارة:

- ولتفادي تعرض محرك السيارة إلى التلف، ينصح أيضاً بإزالة البوجيهات، أو ما يطلق عليها شمعات الإحتراق في السيارة، والقيام برش كمية قليلة من الزيت، على كل أسطوانه من أسطوانات المحرك لتزيتها، ثم بعد ذلك يمكن تركيب شمعات الاحتراق أو لا بحسب الرغبة.



رفع إطارات السيارة عن الأرض:

- من الخطوات الهامة أيضًا، والتي لا يجب تجاهلها، هو القيام برفع إطارات السيارة على قطع من الخشب ، لتجنب تعرضهم إلى التلف، نتيجة للتعرض للرطوبة أو العوامل الجوية المختلفة

