مازدا تكشف أسعار فئة «CX-3» الصغيرة

كشفت «مازدا» أسعار وخصائص فئة «CX-3» الصغيرة متعددة الاستخدامات، التي تأتي مع تصميم جديد للوحة العدادات الأمامية، مع إمكانية اختيار محرك ديزل سعة 1.8 لتر.

وذكر موقع «كارأدفايس» أن «CX-3» تأتي مع كاميرا خارجية في جميع فئاتها، وشاشة 7 إنشات. وتبدأ أسعار السيارة من 24 ألف دولار، وهي أمامية الدفع.



وتأتي سيارات الفئة مع مكابح كهربائية، مع تعديل تصميم الشبكة الأمامية، والإضاءة الأمامية.

وتأتي «CX-3» مع محرك بنزيني سعة 2.0 لتر رباعي الأسطوانات، ينتج 110 ك/ واط وعزم دوران 195.



ويمكن لمشترين اختيار محرك تيربو ديزل سعة 1.8 لتر رباعي الأسطوانات. ويختلف معدل استهلاك الوقود بين سيارات الفئة، ويتراوح بين 6.3 لترات لكل 100 كلم، في سيارة «نيو سبورت»، إلى 6.7 لترات لكل 100 كلم في سيارة «أكاري».

أما محرك الديزل رباعي الدفع فيستهلك 5.1 لترات للوقود لكل 100 كلم، بينما يستهلك المحرك الأمامي الدفع 4.7 لترات لكل 100 كلم.

