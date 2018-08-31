مازدا تكشف أسعار فئة «CX-3» الصغيرة

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة: هبة هشام) | الجمعة 31 أغسطس 2018, 11:55 صباحا

كشفت «مازدا» أسعار وخصائص فئة «CX-3» الصغيرة متعددة الاستخدامات، التي تأتي مع تصميم جديد للوحة العدادات الأمامية، مع إمكانية اختيار محرك ديزل سعة 1.8 لتر.
وذكر موقع «كارأدفايس» أن «CX-3» تأتي مع كاميرا خارجية في جميع فئاتها، وشاشة 7 إنشات. وتبدأ أسعار السيارة من 24 ألف دولار، وهي أمامية الدفع.

وتأتي سيارات الفئة مع مكابح كهربائية، مع تعديل تصميم الشبكة الأمامية، والإضاءة الأمامية.
وتأتي «CX-3» مع محرك بنزيني سعة 2.0 لتر رباعي الأسطوانات، ينتج 110 ك/ واط وعزم دوران 195.

ويمكن لمشترين اختيار محرك تيربو ديزل سعة 1.8 لتر رباعي الأسطوانات. ويختلف معدل استهلاك الوقود بين سيارات الفئة، ويتراوح بين 6.3 لترات لكل 100 كلم، في سيارة «نيو سبورت»، إلى 6.7 لترات لكل 100 كلم في سيارة «أكاري».
أما محرك الديزل رباعي الدفع فيستهلك 5.1 لترات للوقود لكل 100 كلم، بينما يستهلك المحرك الأمامي الدفع 4.7 لترات لكل 100 كلم.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نعشق الكرة ولكن.. «ليبيا فوق الجميع»
رياضة محلية
إليزابيتا ترينتا: إيطاليا لن تكون ميناء الإنزال الوحيد لعملية صوفيا
ليبيا
المنتخب الليبي يستعين بإيطالي في معسكر القاهرة
رياضة محلية
مودرتش يخطف جائزة أفضل لاعب في أوروبا من صلاح والقرعة تقسو على برشلونة
رياضة عالمية
تأسيس التجمع السياسي لأعضاء مجلس نواب الطوارق
ليبيا
سالفيني لماكرون: توقف عن زعزعة استقرار ليبيا من أجل مصالح اقتصادية
ليبيا
كاركاتير حليم - طرابلس والميليشيات
كاريكاتير
إنجاز تاريخي لشباب ليبيا في أفريقية السلة
رياضة محلية
الأزمات تطيح بمنتخب الناشئين والمغرب يتأهل إلى نهائيات الأمم
رياضة محلية
قزيط: «الرئاسي» سجل فشلاً ذريعًا
ليبيا
«ورطة» تنتظر الأندية الليبية
رياضة محلية
النواب الداعمون الاتفاق السياسي: «الرئاسي» لم يعد يمثل «التوافق».. ويجب إعادة ...
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: أوميغا-3 لا يقي من أمراض القلب