لامبورجيني تكشف «SVJ» هذا الأسبوع

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة: هبة هشام) | الثلاثاء 28 أغسطس 2018, 11:01 صباحا

أعلنت لامبورجيني أخيرًا عن سيارتها افينتادور SVJ هذا الأسبوع، تمهيدًا لطرحها في الأسواق بداية العام المقبل.
وذكر موقع «كارأدفايس» أن الإنتاج مقتصر على 900 سيارة فقط على مستوى العالم، مع تخصيص 63 وحدة للنسخة الخاصة SVJ 63، والمصنوع خصيصًا للاحتفال بذكرى إنشاء الشركة في 1963.

لامورجيني افينتادور مع محرك في12 سعة 6.5 لتر بقوة 566 ك/وات، 770 حصانًا، وعزم دوران 720.

وتصل السيارة إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 2.8 ثانية، وتستغرق 8.6 ثانية للوصول إلى سرعة 200 كم/ساعة. وتحتاج السيارة مسافة 30 مترًا عند استخدام المكابح على سرعة 100 كلم/ساعة.

وبالمقارنة مع افينتادور SV، الجيل الجديد يضيف 40% من القوة على كلا المحورين، مع زيادة قوة تخميد السيارة بنسبة 15% لتوفير قيادة أكثر ثباتًا عند المنحنيات.

وتأتي افينتادور SVJ مع صمام سحب تيتانيوم لتحسين تدفق الوقود، مع استخدام نظام عادم خفيف الوزن يقلل الضغط الخلفي.

وتم أيضًا تعديل نظام التوجيه لتحسين دقة التوجيه، مع استخدام إطارات مطورة.

ومن التوقع أن تبدأ مبيعات افينتادور SVJ في أسواق أستراليا ونيوزيلاندا في خريف العام 2019. ولم يتم تحديد السعر النهائي بعد، لكن من المتوقع أن يبدأ من 900 ألف دولار.
 

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