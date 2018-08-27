سيارة خارقة من «كلاشينكوف»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 أغسطس 2018, 03:07 مساء

بتصميم كلاسيكي مدهش، يأتي نموذج أول سيارة كهربائية خارقة من صنع كلاشينكوف الروسية.

وعقب إطلاق النموذج، أكدت إدارة الشركة أن السيارة الجديدة، CV-1، ستكون قادرة على منافسة أشهر السيارات الكهربائية في الأسواق العالمية، مثل تسلا وغيرها.

كما أشارت كلاشينكوف إلى أن السيارة تحتوي على أجهزة ومعدات أساسية طورت وصنعت بالكامل داخل مصانع الشركة، منها: بطارية كهربائية عالية السرعة، وكذلك نظام التحكم المعياري للسيارة.

ولم تخف الشركة حقيقة أن سيارتها الجديدة صنعت على هيكل السيارة السوفياتية، IZh 2125، الملقبة كومبي، والتي دخلت الأسواق العام 1973.

ومع نشر الصور الجديدة، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن هيكل السيارة الخارجي أكثر من الجانب التقني، إذ أشار البعض إلى أن تصميمها لا يتماشى مع مفهوم السيارات الخارقة، بينما يرى البعض الآخر أن الطراز الكلاسيكي يضفي على CV-1 خصوصية وابتكارًا لغير المألوف.

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