«بي إم دبليو» تكشف بعض معلومات الجيل الجديد للفئة الثالثة

بدأت بي إم دبليو في كشف بعض المعلومات عن الجيل الجديد من سيارة الفئة الثالثة، ونشرت بعض صور لسيارتها السيدان خلال قيادة اختبارية في حلبة نوربورغرينغ الألمانية للسباقات.

وذكر موقع «كارأدفايس» أن بي إم دبليو حافظت على توزيع وزن السيارة بنسبة 50/50، مع تخفيض مركز الجاذبية مقارنة بالنسخة الحالية.



وتأتي النسخة الجديدة مع محرك رباعي الأسطوانات، مع ناقل ثماني سرعات أوتوماتيك، وتخفيض معدلات استهلاك الوقود بنسبة 5%.



ولم تعلن بي إم دبليو الموعد النهائي للكشف عن سيارتها، لكن هناك توقعات بإطلاقها نهاية العام الجاري.

