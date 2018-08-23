تجنب خطر ارتفاع الحرارة داخل السيارة

تجنب خطر ارتفاع الحرارة داخل السيارة (أرشيفية:انترنت)

ينظوي ارتفاع درجة الحرارة داخل السيارة على خطر شديد على حياة قائدها بسبب الشعور بالتعب وعدم التركيز.

ولتجنب هذا الخطر يقدم خبراء نادي السيارات ADAC الألماني النصائح التالية لخفض درجة الحرارة داخل السيارة منها:

تجنب ساعات الذروة

ينبغي تجنب القيادة في الساعات، التي ترتفع فيها درجات الحرارة، ومحاولة جعل الرحلات الطويلة خلال ساعات الصباح أو المساء، ويفضل الاستراحة في الظل بين الساعة 12 و15.

قبل بدء السير

يوصي الخبراء بفتح أبواب ونوافذ السيارة وفتحة السقف - إن وُجدت - لخروج الهواء الساخن خارج السيارة، وضبط التهوية في البداية على أعلى المستويات، وعدم البدء في القيادة طالما أن عجلة القيادة ساخنة.

الحماية من الشمس

لحماية جيدة من أشعة الشمس يمكن تغطية النوافذ الجانبية بواسطة واقيات الشمس المخصصة لذلك، التي لا تقوم بحجب الأشعة فوق البنفسجية فحسب، ولكن أيضًا تحجب الأشعة تحت الحمراء المسؤولة عن الحرارة في السيارة.

مكيف الهواء

يتعين ألا يزيد الفرق بين درجة الحرارة خارج السيارة وداخلها على 6 درجات، تجنبًا للإصابة بمشاكل في الدورة الدموية، ويتم ضبط جميع فتحات التهوية بحيث يتم نشر الهواء البارد أعلى كتف الأشخاص الجالسين في الأمام، تجنبًا للإصابة بنزلات البرد والزكام.

التزود بالسوائل

شرب كميات كبيرة من الماء أمر هام جدًّا، خاصة عند السفر، ويفضل أن تصل الكمية، التي يتم إمداد الجسم بها، لثلاثة لترات في اليوم سواء كانت ماءً أم عصيرًا أم شايًا.