مواصفات السيارة المناسبة لمبتدئ القيادة

مواصفات السيارة المناسبة لمبتدئ القيادة (أرشيفية:انترنت)

أوصت الهيئة الألمانية للفحص الفني المبتدئين في القيادة بمراعاة بعض النقاط عند شراء سيارة جديدة، أبرزها أنظمة المساعدة المهمة لسلامة وأمان القيادة.

وأوضحت أنه ينبغي أن تكون السيارة مزودة بنظام الفرامل المانع لانغلاق العجلات «ABS» وبرنامج تعزيز الاتزان الإلكتروني «ESP» ونظام الحفاظ على حارة السير، بالإضافة إلى الوسائد الهوائية، وفقًا لموقع 24.

ومن المهم أيضاً أن تكون السيارة مجهزة بقُمرة قيادة ذات مؤشرات واضحة وبدون قوائم معقدة نظرًا لأنها قد تتسبب في تشتيت انتباه قائد السيارة.

و أوصى الخبراء الألمان بالاستغناء عن المحركات ذات القوة الحصانية الكبيرة لأنها قد تغري قائد السيارة المبتدئ وتجعله يبالغ في تقييم قدراته، مما يرفع خطر وقوع الحوادث.