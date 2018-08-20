فورد تطرح سيارة جديدة تحذر من الاتجاه الخاطئ

السيارة الجديدة هي «فورد Focus» (أرشيفية)

كشفت شركة «فورد» عن تجهيز سيارتها «Focus» الجديدة، التي تنتمي لفئة الموديلات المدمجة، بوظيفة جديدة للتحذير من السير في الاتجاه الخاطئ.

وأشارت الشركة الأميركية إلى أن سيارتها الجديدة تعتمد على تقنية متطورة تساعد على منع الانحراف الخاطئ على الطرق السريعة، والتي تستند إلى نظام فورد الحالي للتعرف على إشارات المرور، كما يستخدم نظام الملاحة معلومات النظام العالمي لتحديد المواقع GPS من أجل التعرف على موقع السيارة، وفق «24».

وأوضحت الشركة أن كاميرا الزجاج الأمامي تتعرف على إشارات المرور مثل حدود السرعة، والتي يتم عرضها على شاشة لوحة القيادة أو شاشة Head-up الاختيارية.

وإذا اجتاز قائد السيارة علامتي «ممنوع المرور» على جانبي طريق مؤدية لطريق سريعة، فإن السيارة تقوم بتنبيه قائدها عن طريق وظيفة التحذير الجديدة؛ ويقوم النظام بعرض علامة حظر حمراء وبيان «تحقق من اتجاه السير».

وإلى جانب هذه الوظيفة الجديدة تزخر سيارة «فورد Focus» الجديدة بالعديد من أنظمة القيادة المساعدة مثل مساعد الكبح الاضطراري أو مساعد المناورة.