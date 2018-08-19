مرسيدس تختبر أحدث أجيال «بينز GLE»

أجرت مرسيدس قيادة اختبارية جديدة لسيارتها الجيل الجديد من بينز GLE موديل 2019 في الصين، تمهيدًا لطرحها في الاسواق العالمية.

وذكر موقع «كارأدفايس» أن كثيرًا من تفاصيل التصميم الخارجي للسيارة ظهر بوضوح، إذ تأتي السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مع تصميم جديد للإضاءة الخلفية، وزجاج الأبواب والزجاج الخلفي.



وقال إن زجاج السيارة يحمل توقيع فئة GLE، وتبدو الضاءة الأمامية ممثالة لسيارة الجيل الحالي.

ومن حيث التصميم الداخلي، لم تعلن مرسيدس كثيرًا من المعلومات حوله، لكن الجيل الجديد من بينز GLE يأتي مع نظام التشغيل MBUX وشاشة مزدوجة لعرض المعلومات.

ولم تكشف مرسيدس عن الموعد النهائي لإطلاق السيارة.

