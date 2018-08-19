«سمارت فورتو كابريو» معدلة بقوة 123 حصانًا

تشتهر شركة برابوس لتعديل السيارات بتعديلها لسيارات مرسيدس بنز بشكل عام، إلا أنها تعمل من وقت لآخر بعض سيارات سمارت سواء أكان ذلك للشركة الصانعة أو لشركة برابوس نفسها.

وأحدث مشاريع الشركة هو برنامج تعديلي لهذه النسخة من سمارت فورتو كابريو والتي أطلقت عليها اسم برابوس 125 آر، والتي على الرغم من أنها لا تتمتع بالكثير من القوة مقارنة بكبريات مشاريع الشركة، إلا أنها تعتبر قوية بالنسبة لغيرها من السيارات الصغيرة المخصصة للمدن.



حيث عملت الشركة على زيادة قوة محرك السيارة التيربو ثلاثي الأسطوانات سعة 898 سي سي لتصل إلى 123 حصانًا وعزم دورانه ليصل إلى 148 باوند / قدم (200 نيوتن / متر).

وهو ما يعتبر زيادة كبيرة مقارنة بالنسخة العادية من السيارة والتي تتمتع بقوة 71 حصانًا وعزم دوران 67 باوند / قدم (91 نيوتن / متر) وهي الزيادة التي تكفي لتسارع السيارة من 0 إلى 62 ميلاً في الساعة (0 إلى 100 كيلو متر في الساعة) خلال 9,2 ثانية في طريقها نحو سرعتها القصوى المحددة إلكترونيًا والبالغة 109 أميال في الساعة (175 كيلو مترًا في الساعة).

وتأتي هذه الزيادة بفضل حصول السيارة على مداخل هواء جديدة ومبردات داخلية جديدة وبعض التعديلات على وحدة التحكم الإلكتروني ECU ونظام عادم جديد مصنوع من مادة الستانليس ستيل.



وإلى جانب التعديلات الميكانيكية فقد حصلت السيارة أيضًا على بعض التعديلات التصميمية التي شملت طقم هيكل إيروديناميكي وجنوط أكبر حجمًا قياس 16 إنشًا أمامي و17 إنشًا خلفي مغلفة بإطارات يوكوهاما، بالإضافة إلى نوابض رياضية لتخفيض ارتفاع السيارة بمقدار 1,2 إنش (30 ملم).



وسيقتصر عدد النسخ المعدلة من هذه السيارة على 125 نسخة فقط، ويبلغ سعر النسخة الواحدة منها 39,900 يورو (شاملة الضريبة في ألمانيا والبالغة 19 في المئة) أو ما يعادل 46 ألف دولار.

هذا المحتوى من تيربو العرب

