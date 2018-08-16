أودي تعلن تفاصيل سيارتها الجديدة«RS Q3»

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة: هبة هشام) | الخميس 16 أغسطس 2018, 12:04 مساء

أجرت أودي قيادة اختبارية جديدة لسيارة RS Q3 في حلبة سباق نوربورغرينغ الألمانية.

وذكر موقع «كارأدفايس» أن تصميم السيارة الخارجي يأتي مع بعض التعديلات البسيطة من حيث شكل الشبكة الأمامية ومخارج الهواء، مع إضافة أنابيب عادم إضافية في الخلف.
ويمكن ملاحظة وجود نظام فرامل كبير، مع ست مكابس فرجار. ومن المتوقع أن تأتي السيارة مع محرك تيربو سعة 2.5 لتر خماسي الأسطوانات، بقوة 294 ك/وات مع عزم دوران 480.

RS Q3 تأتي مع نظام دفع رباعي، وتصل سرعة 100 كلم/ساعة خلال 4 ثواني، ما يجعلها السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الأسرع في الأسواق.
ومن المقرر أن تبدأ مبيعات السيارة منتصف العام المقبل، وأن تكون في نهاية 2019 أو بداية العام 2020.
 

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