مرسيدس G500 معدلة بقوة 500 حصان

كشفت شركة Brabus لتعديل السيارات عن برنامجها الجديد لتعديل سيارة مرسيدس جي كلاس G500 الجديدة كليًا.

ويشتمل البرنامج التعديلي الجديد على زيادة قوة محرك السيارة V8 مزدوج التيربو سعة 4,0 لتر من 415 إلى 500 حصان وعزم دورانه من 609 نيوتن / متر (449 باوند / قدم) إلى 710 نيوتن / متر (524 باوند /قدم).

وأصبح بمقدور السيارة بعد حصولها على هذه الأرقام التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة (0 إلى 62 ميلاً في الساعة) خلال 5,7 ثانية في طريقها نحو سرعتها القصوى البالغة 210 كيلومترات في الساعة (130 ميلاً في الساعة).

كما حصلت السيارة بموجب البرنامج التعديلي الجديد على غطاء محرك من ألياف الكربون وفتحات تهوية جديدة والعديد من القطع الأخرى المصنوعة من مادة ألياف الكربون خفيفة الوزن.

ولتحسين الإضاءة على الطريق فقد زودت السيارة بمجموعتين من مصابيح LED، كما حصلت السيارة أيضًا على طقم جنوط مميزة تتراوح في قياساتها ما بين 20 و23 إنشًا، والنسخة الأفضل منها هي «برابوس بلاتينيوم إيديشن» والمغلفة بإطارات كونتيننتال أو بيريلي أو يوكوهاما قياس 305/35.

أما مقصورة السيارة فقد حصلت على نصيبها من البرنامج التعديلي، والذي شمل مقاعد جلدية ولمسات وحواف من جلد الكنتارا الفاخر، بالإضافة إلى العديد من اللمسات والحواف من الخشب وألياف الكربون وشعار برابوس وبدالات من الألومنيوم.

هذا المحتوى من تيربو العرب