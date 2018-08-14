حالات تغيير زيت السيارة

من أجل أن تبقى سيارتك في حالة جيدة، يجب أن يكون المحرك في حالة جيدة، وبالتالي يجب أن يكون زيت المحرك جيدًا.

ومعنى هذا أن للزيت عمرًا افتراضيًا يجب تغييره بعد انقضاء هذا الوقت، حتى لا يؤثر بصورة سلبية على محرك السيارة، لأن الزيت الذي انتهت فترة صلاحيته، أو الزيت من الأنواع الرديئة يمكن أن يعطل المحرك، حسب «موتوراتي».

وإليك الحالات التي يجب فيها تغيير زيت السيارة:

انتهاء الفترة الافتراضية لعمر الزيت

يقول معظم خبراء السيارات إن زيت المحرك له عمر افتراضي، ومسافة محددة يعمل فيها بكفاءة، وبعد تلك المسافة إذا لم يتم تغييره، يصبح رديئًا ويؤدي إلى حدوث مشاكل للمحرك، وعادة ما تكون المسافة التي يصبح الزيت رديئًا بعدها، من 5000 كلم إلى 20000 كلم، ولا يجب تجاوز هذه الفترة بأي حال من الأحوال حتى يتم تغيير الزيت، سواء كانت السيارة جديدة أم قديمة، فلا بد من تغيير الزيت عند السير 5000 كلم على سبيل المثال، لعدم تعرض القطع الداخلية لمحرك السيارة للخطر والضرر، وينصح الخبراء عند تغيير زيت السيارة، تسجيل عداد المسافة لمعرفة الوقت الذي يجب تغييره فيه المرة القادمة.



السير لمسافات طويلة

استخدام السيارة من شخص لآخر مختلف، فاستخدام السيارة لمسافة طويلة دون توقف على سبيل المثال، يختلف عن استخدامها على فترات متقطعة، حيث يؤدي تشغيل السيارة والسير بها لمسافات طويلة، لتلوث الزيت ببقايا المعادن الدقيقة، والتي تؤثر بعد ذلك على محرك السيارة أثناء السفر لمسافات بعيدة مرة أخرى، وهذا بالطبع يؤدي إلى استهلاك الزيت، وبالتالي لابد من تغييره باستمرار.

حدوث اختلاف في سمك الزيت ولزوجته

من أكثر الحالات التي تتطلب تغييرًا عاجلاً لزيت السيارة، هو حدوث اختلاف وتغيير في سمك الزيت ولزوجته، فعندما تتغير لزوجة الزيت وتنخفض، يؤدي هذا إلى زيادة احتكاك أجزاء المحرك، ويؤدي أيضًا إلى ارتفاع حرارته، لذا ينصح خبراء السيارات بضرورة فحص لزوجة الزيت دائمًا، حتى وإن كانت السيارة متوقفة لفترات طويلة دون تشغيلها، وفق «موتوراتي».

حدوث تغيير في لون الزيت

يقول خبراء السيارات بمختلف أنواعها إن السائق لابد له من فحص زيت المحرك كل فترة، ويجب عليه وهو يقوم بالتأكد من مستوى الزيت في المحرك، ومقداره وعدم تعرضه لنقص شديد وغير طبيعي، أن يقوم بفحص لون الزيت، للتأكد من أنه لم يحدث أي تغير في اللون، لأن تغير لون زيت المحرك، وتحوله على سبيل المثال إلى اللون القاتم القريب من الأسود، علامة على ضرورة تغيير هذا الزيت على الفور، لأن معنى هذا أن الزيت قد احترق، بسبب السير لمسافة طويلة جدًا دون راحة، أو بسبب استخدام السيارة بصورة سيئة.