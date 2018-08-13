فندق صغير متنقل لمحبي السفر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 أغسطس 2018, 11:56 صباحا
مقصورة «Hitch Hotel» (الإنترنت)

تعمل شركة «Geoff Patterson» الأميركية على مشروع فريد لصناعة مقصورة متنقلة «Hitch Hotel» تمنح محبي السفر فرصة للاستمتاع بتجربتهم.

وتتميز هذه المقصورة بتصميمها الفريد، الذي يسمح لهيكلها أن يتداخل ليصبح صغيرًا ويمكن وصله بمؤخرة السيارة ونقله دون عجلات، وفق «لايف. رو».

أما عندما يفتح، فيصبح طوله 2.15 متر، وعرضه مترًا ونصف المتر تقريبًا، إذ يكفي لنوم شخصين بداخله بكل راحة، وفق «روسيا اليوم».

كما أن «Hitch Hotel» مصنوعة من مركبات فريدة من الألومنيوم وألياف الكربون، ومزودة بطبقات عازلة تجعل منها مناسبة للنوم في ظروف الطقس المختلفة، فضلاً عن أنها مزودة ببطاريات داخلية ووصلات خاصة لشحن الهواتف والأجهزة الذكية.

ويبلغ سعر النسخة الحالية من هذه المقصورة نحو 3500 دولار، ومن المنتظر أن تظهر نسخ أكثر تطورًا منها مزودة بشاشات داخلية، وأجهزة تكييف وتدفئة وألواح للطاقة الشمسية.
 

مقصورة «Hitch Hotel» (الإنترنت)
مقصورة «Hitch Hotel» (الإنترنت)
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