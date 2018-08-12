بيع لوحة سيارة «رقم 1» مقابل 19 مليون جنيه مصري

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 أغسطس 2018, 02:36 مساء
لافتة بوصول سعر المزايدة لخمسة عشر مليون جنيه مصري (الإنترنت)

بيعت لوحة سيارة مميزة تحمل أرقام وحروف «ر ق م 1» في مصر، مقابل 19 مليون جنيه، عن طريق المزايدة الإلكترونية، عبر موقع «لوحتك دوت كوم».

وطرح الموقع التابع لوزارة الداخلية المصرية المتخصصة في بيع لوحات السيارات المعدنية اللوحة للبيع، الخميس، تنافس عليها ستة أشخاص، حسب «أخبار اليوم».

ولم يذكر المصدر الفائز بمزاد اللوحة بعد، الذي كان نافس على لوحة أخرى العام الماضي، حققت مليوني جنيه مصري (112 ألف دولار أميركي).

يذكر أن وزارة الداخلية المصرية دشنت موقع «لوحتك دوت كوم» في 2017، ليكون منصة رسمية لبيع اللوحات المعدنية المميزة للسيارات، واستطاعت من خلاله تسويق عدد كبير من اللوحات.

ومن شروط التسجيل في المزاد هو الدخول على الموقع الخاص به، وتسجيل البيانات الشخصية على الموقع الإلكتروني، وسداد تأمين دخول المزاد والرسوم البنكية وطلب القيام بعملية المزايدة على إحدى التكوينات المميزة للوحات.

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