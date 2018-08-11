أسرع طريقة لتبريد محرك السيارة أثناء القيادة

هناك أمران في السيارة مسؤولان عن تبريد المحرك، الأول هو التبريد بالماء والثاني هو التبريد بالهواء.

وكلتا الوسيلتين متوافرة في جميع السيارات الحديثة والتقليدية، فالماء والهواء هما ما يمتلكان القدرة على خفض درجة حرارة محرك السيارة بشكل سريع، لذلك في حال حدوث خلل في إحدى هاتين الوسيلتين ، فبالتالي محرك السيارة لن يحصل على التبريد الكافي، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته بصورة سريعة قد تتلف المحرك إذا لم ينتبه لها قائد السيارة، وفق «موتوراتي».

طرق تبريد محرك السيارة بشكل سريع أثناء القيادة

في حال لاحظت ارتفاع مؤشر الحرارة في السيارة أو إطلاق بعض التنبيهات الدالة على ذلك، فعليك أولًا التوقف بسيارتك، ولا تقم بإيقاف تشغيل المحرك على الفور، يجب أولاً النزول من السيارة وفتح غطاء المحرك في السيارة، وحاول أن ترصد بعينيك وجود أي أمر غريب داخل المحرك، مثل تناثر الماء من قربة المياه أو الردياتير في السيارة، وحاول أيضًا التحقق من عدم وجود تسريب في زيت المحرك، وتحقق من مروحة التبريد هل تعمل بشكل جيد أم لا تعمل على الإطلاق.

في الخطوة التالية، قم بايقاف تشغيل محرك السيارة حتى تمنحه الفرصة لخفض درجة حرارة محرك السيارة وابتعد عن السيارة قليلاً وقم بتجهيز عبوة ماء للسيارة.

فحص الماء داخل السيارة

بعد أن تترك السيارة لمدة 5-10 دقائق، حاول فتح قربة مياه السيارة بعد التأكد من عدم غليان المياه الموجودة داخلها، ويمكنك استشعار ذلك من خلال لمس الغطاء الخاص بقربة الماء، فإذا توقفت عن الغليان، افتح الغطاء وأنت ممسك بقطعة من القماش؛ حتى لا تتعرض للحرق من قبل الحرارة والبخار، وتحقَّق من مستوى المياه داخل القربة، ثم ابدأ بسكب المياه؛ حتى تصل للعلامة التي تظهر على جانب القربة.

بعد أن تنتهي من تزويد السيارة بالمياه، شغل المحرك، ولا تنسَ أن تسكب بعض المياه على ردياتير السيارة؛ كي تقوم بتبريده هو الآخر، ولا تقم بتزويد السيارة بالمياه من الريدياتير على الإطلاق حتى لا تضر بالمحرك، ويمكنك التحرك بعد ذلك دون مشاكل، حسب «موتوراتي».

فحص مستوى الزيت في محرك السيارة

في هذه الخطوة، عليك بالتحقق من مستوى الزيت داخل محرك السيارة، من خلال مقياس الزيت الموجود به، فإذا وجدت أن مستوى الزيت جيدًا فلا مشكلة، أما في حال وجدته منخفضًا، فهذا هو السبب وراء ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة، وينصح في هذه الحالة بعدم تشغيل محرك السيارة وحاول الوصول إلى أقرب مكان لبيع زيت المحركات وقم بتزويد الزيت بمحرك السيارة حتى يصل للكمية المطلوبة.

فحص مروحة التبريد في السيارة

أما في حال إذا كانت سيارتك تعاني مشكلة في مروحة التبريد في السيارة، فلا داعي للقلق، فيمكنك التحرك بالسيارة لمسافة بسيطة وعلى سرعات منخفضة حتى تتمكن من الوصول إلى أقرب مركز لصيانة السيارة وعلاج هذه المشكلة بها.