مواصفات السيارة المناسبة للمبتدئين في القيادة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 أغسطس 2018, 11:55 صباحا
مواصفات السيارة بحسب الهيئة الألمانية للفحص الفني (أرشيفية)

طالبت الهيئة الألمانية للفحص الفني المبتدئين في القيادة بمراعاة بعض النقاط عند شراء سيارة جديدة، أبرزها أنظمة المساعدة المهمة لسلامة وأمان القيادة.

وأوضحت أنه ينبغي أن تكون السيارة مزوَّدة بنظام الفرامل المانع لانغلاق العجلات (ABS) وبرنامج تعزيز الاتزان الإلكتروني (ESP) ونظام الحفاظ على حارة السير، بالإضافة إلى الوسائد الهوائية، وفق موقع «24».

ومن المهم أيضًا أن تكون السيارة مجهزة بقُمرة قيادة ذات مؤشرات واضحة، ومن دون قوائم معقدة؛ نظرًا لأنها قد تتسبب في تشتيت انتباه قائد السيارة.

ومن ناحية أخرى، أوصى الخبراء الألمان بالاستغناء عن المحركات ذات القوة الحصانية الكبيرة نظرًا لأنها قد تغري قائد السيارة المبتدئ وتجعله يبالغ في تقييم قدراته، مما يرفع خطر وقوع حادث.

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