قائمة أفضل 5 سيارات في 2018

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 أغسطس 2018, 03:26 مساء

أصدر موقع «فيستي» مؤخرًا تصنيفًا وضعه خبراء السيارات لأفضل المركبات، التي أثبتت جدارتها وفقا لمعايير الجودة في العام 2018.

وإليكم أفضل 5 سيارات، وفق «روسيا اليوم».

1- «تويوتا كورولا»
لاقى النموذج الأخير من سيارات «Corolla» رواجا كبيرًا هذا العام، لما أظهرته هذه المركبة من عملية واقتصاد في استهلاك الوقود.

2 - «أودي إيه 4»
اعتبرت «A4» الجديدة من أفضل السيارات التي صدرت عام 2018، كونها تتمتع بأداء قوي ومميز للمحرك، وثبات عال على الطرقات.

3- «تويوتا كامي»
حافظت هذه السيارة على موقعها في المراكز الأولى بسوق السيارات كونها تتمتع بثقة عالية من السائقين، وسلاسة في القيادة وسعر مناسب في الوقت نفسه.

4- «سوبارو فورستر»
أثبتت «Foreste» الأخيرة أنها من السيارات الممتازة التي صدرت العام الجاري، بسبب أدائها الرياضي الجبار.

5- «بي غم دبليو إكس 3»
تجمع «X3» الجديدة بين ميزات مركبات الكروس أوفر، والسيارات الرياضية، وتحافظ أيضا على فخامة وعراقة سيارات «بي إم دبليو» الألمانية.

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