قائمة أفضل 5 سيارات في 2018

أصدر موقع «فيستي» مؤخرًا تصنيفًا وضعه خبراء السيارات لأفضل المركبات، التي أثبتت جدارتها وفقا لمعايير الجودة في العام 2018.
وإليكم أفضل 5 سيارات، وفق «روسيا اليوم».
1- «تويوتا كورولا»
لاقى النموذج الأخير من سيارات «Corolla» رواجا كبيرًا هذا العام، لما أظهرته هذه المركبة من عملية واقتصاد في استهلاك الوقود.
2 - «أودي إيه 4»
اعتبرت «A4» الجديدة من أفضل السيارات التي صدرت عام 2018، كونها تتمتع بأداء قوي ومميز للمحرك، وثبات عال على الطرقات.
3- «تويوتا كامي»
حافظت هذه السيارة على موقعها في المراكز الأولى بسوق السيارات كونها تتمتع بثقة عالية من السائقين، وسلاسة في القيادة وسعر مناسب في الوقت نفسه.
4- «سوبارو فورستر»
أثبتت «Foreste» الأخيرة أنها من السيارات الممتازة التي صدرت العام الجاري، بسبب أدائها الرياضي الجبار.
5- «بي غم دبليو إكس 3»
تجمع «X3» الجديدة بين ميزات مركبات الكروس أوفر، والسيارات الرياضية، وتحافظ أيضا على فخامة وعراقة سيارات «بي إم دبليو» الألمانية.