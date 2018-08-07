قائمة أفضل 5 سيارات في 2018

أصدر موقع «فيستي» مؤخرًا تصنيفًا وضعه خبراء السيارات لأفضل المركبات، التي أثبتت جدارتها وفقا لمعايير الجودة في العام 2018.

وإليكم أفضل 5 سيارات، وفق «روسيا اليوم».

1- «تويوتا كورولا»

لاقى النموذج الأخير من سيارات «Corolla» رواجا كبيرًا هذا العام، لما أظهرته هذه المركبة من عملية واقتصاد في استهلاك الوقود.

2 - «أودي إيه 4»

اعتبرت «A4» الجديدة من أفضل السيارات التي صدرت عام 2018، كونها تتمتع بأداء قوي ومميز للمحرك، وثبات عال على الطرقات.

3- «تويوتا كامي»

حافظت هذه السيارة على موقعها في المراكز الأولى بسوق السيارات كونها تتمتع بثقة عالية من السائقين، وسلاسة في القيادة وسعر مناسب في الوقت نفسه.

4- «سوبارو فورستر»

أثبتت «Foreste» الأخيرة أنها من السيارات الممتازة التي صدرت العام الجاري، بسبب أدائها الرياضي الجبار.