أحذية لا ترتديها أثناء قيادة السيارة

البعض منا ينتعل أحذية خفيفة خلال فصل الصيف ليتغلب على حرارة الجو، فهل تؤثر هذه الأحذية على قيادة السيارة؟

ربما يبدو السؤال غريبا لكنه حقا يستحق الاهتمام، وهو ما فعلته الهيئة الألمانية للفحص الفني، وكانت إجابته مدهشة.

إذ تنصح الهيئة بعدم ارتداء الصندل أو الشبشب أثناء قيادة السيارة؛ نظرا لأن الأحذية الخفيفة قد تتعرض للانزلاق أثناء الضغط على دواسات المكابح في حالات الطوارئ، وفق «موتوراتي».

وأوضحت أنه من الأفضل ارتداء أحذية قابلة للغلق، وتتمتع بثبات ومتانة كافية أثناء القيادة، إضافة إلى أن الأحذية ذات الكعب العالي ليست مناسبة لقيادة السيارة أيضا؛ نظرا لأن وضع القدم المفرود لا يوفر ضغطًا كافيًا على دواسة المكابح، وهو ما قد يكون له عواقب وخيمة في حالات الطوارئ، وكثيرًا ما تتعرض الأحذية ذات الكعب العالي للانزلاق من الدواسات بسبب سطح الارتكاز الصغير للغاية.