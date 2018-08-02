بالفيديو: أفضل 5 سيارات رباعية الدفع في روسيا

(أرشيفية: الإنترنت)

كشف موقع «CarsWeek» عن تصنيف جديد وضعه خبراء السيارات الروس وعددوا فيه أفضل السيارات رباعية الدفع التي أثبتت جدارتها على طرقات بلادهم.

وبالنسبة للخبراء فإن أكثر السيارات رباعية الدفع جدارة بالثقة بالنسبة للروس هي سيارة «Cadillac Escalade»، وخصوصًا نموذجها الأخير الذي جاء بمحرك 6.2 لتر وعزم 402 حصان، وفق «روسيا اليوم».

أما المرتبة الثانية فاحتلتها سيارات بيك آب «Chevrolet Silverado» الجبارة، وتلتها مركبة «Nissan Navara».

وفي المركز الرابع جاءت سيارات «Land Cruiser» الشهيرة من تويوتا، وخامسًا مركبات «L200» من ميتسوبيشي.