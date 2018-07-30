سيارة كهربائية خارقة من سنغافورة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 يوليو 2018, 03:56 مساء

أطلقت سنغافورة مشروع سيارة كهربائية تزعم أنها تنافس بها سيارات بوغاتي وفيراري الرياضية الشهيرة حول العالم.

واستعرضت مشروع السيارة المعروف باسم «Dendrobium D-1»، وقالت إنها ستكون سيارة خارقة، حسب «نوفستي».

وزودت هذه المركبة بهيكل انسيابي يتميز بأبواب تفتح بطريقة فريدة، ومحرك كهربائي جبار قادر على توليد عزم 1800 حصان، مما يجعل منها واحدة من أقوى السيارات في العالم، وفق «فرانس برس».

ومن المنتظر أن تطرح هذه السيارة بشكل رسمي في معرض «Salon Prive2018» الذي سيعقد ما بين 31 أغسطس والأول من سبتمبر في بريطانيا.

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