يجب إيقاف سيارتك فورًا في هذه الحالة

هناك الكثير من الوظائف والأنظمة المساعدة على القيادة ترتبط بمصابيح التحكم الملونة في مقصورة القيادة، وتضاء هذه المصابيح في حال حدوث مشكلات أو أعطال.

وعادةً ما تشير مصابيح التحكم الحمراء إلى أنه يتعين على قائد السيارة التوقف على الفور، ويحدث ذلك مثلًا عندما يكون مستوى زيت المحرك منخفضًا للغاية أو ضغط الزيت منخفضًا للغاية، أو قد يكون إشارة لمياه التبريد في السيارة، حسب « الهيئة الألمانية للفحص الفني».

وعلى الرغم من تحرير مكبح اليد قد تظهر علامة تعجب داخل دائرة حمراء في مقصورة القيادة، وهذا يعني أن هناك خطأ في المكابح؛ إذ قد يشير ذلك إلى تآكل بطانات المكابح أو انخفاض زيت المكابح، وفي مثل هذه الحالات يتعين على قائد السيارة عدم مواصلة السير وطلب المساعدة الفنية، وإذا كان مكبح اليد مشدودا قليلًا، فقد يختفي بعد تحرير المكبح مرة أخرى، وفق «موتوراتي».

وفي حال إضاءة مصابيح التحكم باللون البرتقالي أو أية ألوان أخرى، فإن الأمر لا يتطلب التوقف على الفور، ولكن عند إضاءة مصابيح الكونترول الخاصة بنظام المكابح المانع لانغلاق العجلات (ABS) أو الوسادات الهوائية باللون البرتقالي بشكل دائم، يجب تحديد موعد لإصلاح ذلك في الورشة الفنية، مع ضرورة توخي الحرص والحذر أثناء القيادة؛ نظرًا إلى أن الأنظمة المساعدة أو أنظمة السلامة قد لا تعمل بصورة صحيحة.