أكثر 5 سيارات اقتصادية في العالم

الكثير منا يبحث عن سيارة اقتصادية، لتوفير استهلاك الوقود، وهو الأمر الذي يساعدك فيه خبراء السيارات في هذه التقرير.

إذ نشر خبراء السيارات مؤخرًا قائمة بمركبات تتميز بقدر عالٍ من العملية والاقتصادية في استهلاك الوقود، حسب «روسيا اليوم».

سيارة «Mitsubishi Mirage»

تعرف في الأسواق العالمية باسم «Mitsubishi Colt»، وتعتبر من أكثر السيارات الصغيرة قوة وعملية وترشيدًا في استهلاك الوقود.

سيارة «Hyundai Elantra»

حققت هذه السيارة مبيعات كبيرة في السنوات الأخيرة، وأصبحت واحدة من أهم سيارات الفئة المتوسطة.

سيارة «Toyota Yaris»

بدأت تويوتا في إنتاج «Yaris» منذ العام 1999، واكتسبت هذه السيارات شعبية واسعة في مختلف بلدان العالم بسبب أدائها المميز، وقلة استهلاكها الوقود.

سيارة «Honda Fit»

عرفت هذه السيارة بمحركها المميز والاقتصادي بسعة 1.5 لتر، والذي يستهلك 5 لترات فقط من الوقود لكل 100 كلم.