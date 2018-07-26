أودي تطرح «كيو 3» بتعديلات طفيفة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 يوليو 2018, 05:25 مساء
شركة أودي تقرر طرح سيارتها «كيو 3» بتعديلات طفيفة (الإنترنت)

تطرح «أودي» سيارتها «كيو 3» (Q3) الكروس أوفر الجديدة، قريبًا في الأسواق.

ومن المفترض أن تطرح هذه السيارة بهيكل أكبر بقليل من «كيو 3» الحالية، مع تعديلات ستطال الواجهة الأمامية والمصابيح التي ستبدو أكثر عصرية بتصميمها الجديد، وفق «فيستي. رو».

كما ستظهر هذه السيارة بعدة نسخ، مبنية على منصة «MQB» ومزودة بمحركات بنزين توربينية بسعة 3.0 و3.5 و4.0 لترات، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ8 مراحل.

أما النسخة الرياضية من هذه المركبة فمن المفترض أن تأتي بمحرك هجين وبطاريات تكفيها لقطع 150 كلم بالشحنة الواحدة، وخزان وقود يكفيها لقطع مسافة 400 كلم.

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