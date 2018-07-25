«فيات-كرايسلر» تودع رئيسها السابق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 يوليو 2018, 04:37 مساء
الرئيس السابق لمجموعة فيات كرايسلر سيرجو ماركيونيه، أكتوبر 2017 في نيويورك (أ ف ب)

أعلنت شركة «إكسور» القابضة، العائدة لعائلة أنييلي المالكة التاريخية لشركة «فيات» وفاة الإيطالي-الكندي سيرجو ماركيونيه عن 66 عامًا، الأربعاء.

والراحل هو الرئيس السابق لمجموعة «فيات-كرايسلر» على مدى 14 عامًا، حسب «فرانس برس».

وفي روما وقف النواب دقيقة صمتًا على روح ماركيونيه، الذي كان تخلى مؤخرًا عن إدارة «فيات-كرايسلر» و«فيراري» اللتين عينتا السبت مايك موريس (رئيس شركة جيب) ولويس كاري كاميليري (رئيس موريس) لخلافته.

وقالت مجموعة «إكسور» في بيان: «بحزن كبير جدًّا تبلغت إكسور وفاة سيرجو ماركيونيه» عن 66 عامًا. وأشاد جون إلكان حفيد جاني أنييلي مؤسس شركة «فيات»، «بالقيم الإنسانية والمسؤولية والانفتاح الأخلاقي التي لطالما روج لها» ماركيونيه.

وأوضحت مجموعة «فيات-كرايسلر» السبت أن ماركيونيه أُصيب الأسبوع الماضي «بمضاعفات قوية غير متوقعة خلال تعافيه من عملية جراحية». وكان ماركيونيه الذي تولى إدارة «فيات» في العام 2004، ينوي التخلي عن مهامه خلال العام 2019.

وخلال 14 عامًا أمضاها في إدارة الشركة تمكن من تغيير المجموعة بشكل جذري، مصححًا أولاً أوضاع «فيات»، ومبرمًا اتفاق شراكة مع الأميركية «كرايسلر» في 2014.

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