مكلارين يكشف تفاصيل «سينا»

أعلن مصنع السيارات البريطاني مكلارين تفاصيل سيارته سينا، والذي يعرضه للمرة الأولى ، وتأتي مع إضافات من ألياف الكربون في الهيكل الخارجي.

وذكر موقع «كارأدفايس» أن سيارة سينا، التي تعد من أهم السيارات التي أنتجتها مكلارين، تأتي مع تصميم خارجي مميز، يتكون بالكامل من ألياف الكربون، وقالت مكلارين إن الجسم الخارجي للسيارة استغرق ألف ساعة لصنعه.



وبالداخل تأتي سينا مع تصميم جذاب، مع إضافات من ألواح من الكربون باللون الأخضر، مع الجلد الأبيض الفاخر.

وتأتي سينا على محرك في8 سعة 4.0 لتر تيربو مزدوج، ينتج 588 ك/واط، بقوة 800 حصان، مع عزم دوران 800.



وتصل السيارة إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 2.7 ثانية، وإلى سرعة 200 كم/ساعة خلال 6.8 ثانية، وذلك يرجع إلى وزنها الخفيف، 1198 كجم.

