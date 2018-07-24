«بي إم دبليو X5 M» تحصل على تعديلات استثنائية

حصلت سيارة «بي إم دبليو X5 M» على تعديلات استثنائية، من قبل شركة Auto-Dynamics زادت من روعتها وجمالها.

عملت شركة Auto-Dynamics العريقة على تعديل محرك هذه السيارة العائلية الرياضية متعددة الاستعمالات SUV المكون من 8 اسطونات بسعة 4.4 لتر مزدوج التيربو والذي يولد قوة 567 حصاناً و650 نيوتن لكل متر من عزم الدوران.

وأصبح محرك هذه السيارة قادراً الآن على توليد قوة 670 حصاناً و880 نيوتن لكل متر من عزم الدوران، والفضل بهذه القوة الجديدة هو تزويد هذه الـX5 M بنظام عادم رياضي من التيتانيوم وشاحني تيربو أكبر حجماً ووحدة تحكم جديدة للمحرك وفلاتر هواء معدلة.

وبفضل هذه القوة الجديدة ستتسارع هذه البي ام دبليو اكس5 ام من 0 إلى 100 كلم/س خلال 3.5 ثوانٍ وإلى سرعة قصوى ستتجاوز حاجز الـ250 كلم/س المحددة إلكترونياً في النسخة العادية غير المعدلة.

أما بالنسبة إلى التعديلات الأخرى فتضمنت طقم جنوط بقياس 22 إنش مطلية باللون الأسود تتناسق مع اللون العام والمطفي لهذه السيارة القوية وبصادم أمامي معاد تصميمه ومكابح زرقاء اللون بالإضافة إلى مجموعة لمسات من الكاربون فايبر.

هذا المحتوى من تيربو العرب