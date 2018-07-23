«فولكس فاغن كرافتر» بناقل ثماني سرعات

القاهرة ـ بوابة الوسط: (ترجمة هبة هشام) | الإثنين 23 يوليو 2018, 12:17 مساء

بدأت فولكس فاغن المرحلة الثانية من مبيعات شاحنة كرافتر، مما يزيد من نسبة مشاركتها في سوق الشاحنات التنافسية.
وذكر موقع «كارأدفايس» أن فولكس فاغن طرحت في هذه المرحلة سيارة كرافتر TDI410 أمامية الدفع، والتي تأتي مع ناقل ثماني سرعات أوتوماتيك، إلى جانب سيارة كرافتر رانر TDI340، والتي تأتي مع ناقل يدوي، وبدأت مبيعاتها منذ نهاية 2017.
ومع بداية 2019، ذكر الموقع أنه سيكون هناك إضافات أخرى، وهي سيارة TDI340 بناقل يدوي.

وتطرح فولكس فاغن فئات مختلفة من كرافتر، في حجم متوسط وكبير، وثلاثة ارتفاعات مختلفة للسقف، مع إمكانية الاختيار بين كابينة أحادية أو ثنائية.
وتبدأ أسعار شاحنة كرافتر من 51 ألف دولار حتى 65 ألف دولار.

وتأتي كرافتر مع اختيارات متعددة من المحركات، تنتج طاقة تتراوح بين 103 ك/وات مع عزم دوران 350 ودورات محرك تصل إلى ألفي لفة بالدقيقة، حتى 130 ك/وات عند عزم دوران 410 وألفي لفة بالدقيقة.
كما تأتي السيارة مع ناقل ست سرعات يدوي، أو ثماني سرعات أوتوماتيك، مع خزان وقود سعة 75 لترًا.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: أمواج من القمامة البلاستيكية تجتاح سواحل الدومينيكان
دولى
«الرئاسي» يخصص 113.8 ألف دينار لرصف طريق في بلدية سوق الجمعة
ليبيا
استقرار الدينار أمام الدولار.. وتراجع مقابل اليورو والإسترليني
ليبيا
دستور كوبي جديد يعترف بالملكية الخاصة ويقلص مهام الرئيس
دولى
لنقي محذرًا: الصراع في المستقبل القريب سيمتد إلى قضايا متصلة بالتغيير ...
ليبيا
عضو بـ«تأسيسية الدستور»: الطعن ينتظر مشروع قانون الاستفتاء
ليبيا
إحاطة سلامة: رسائل تحذير إلى «معرقلي الانتخابات».. وبصيص أمل لـ«توزيع الثروة»
ليبيا
«داخلية الوفاق» تؤكد على حق التظاهر السلمي وفق ثلاثة شروط
ليبيا
أسامة حماد: حكومة الوفاق غلّبت المصلحة الوطنية.. وتوزيع الترتيبات المالية لم ...
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: تشيز كيك دايت