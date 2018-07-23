«فولكس فاغن كرافتر» بناقل ثماني سرعات

بدأت فولكس فاغن المرحلة الثانية من مبيعات شاحنة كرافتر، مما يزيد من نسبة مشاركتها في سوق الشاحنات التنافسية.

وذكر موقع «كارأدفايس» أن فولكس فاغن طرحت في هذه المرحلة سيارة كرافتر TDI410 أمامية الدفع، والتي تأتي مع ناقل ثماني سرعات أوتوماتيك، إلى جانب سيارة كرافتر رانر TDI340، والتي تأتي مع ناقل يدوي، وبدأت مبيعاتها منذ نهاية 2017.

ومع بداية 2019، ذكر الموقع أنه سيكون هناك إضافات أخرى، وهي سيارة TDI340 بناقل يدوي.



وتطرح فولكس فاغن فئات مختلفة من كرافتر، في حجم متوسط وكبير، وثلاثة ارتفاعات مختلفة للسقف، مع إمكانية الاختيار بين كابينة أحادية أو ثنائية.

وتبدأ أسعار شاحنة كرافتر من 51 ألف دولار حتى 65 ألف دولار.



وتأتي كرافتر مع اختيارات متعددة من المحركات، تنتج طاقة تتراوح بين 103 ك/وات مع عزم دوران 350 ودورات محرك تصل إلى ألفي لفة بالدقيقة، حتى 130 ك/وات عند عزم دوران 410 وألفي لفة بالدقيقة.

كما تأتي السيارة مع ناقل ست سرعات يدوي، أو ثماني سرعات أوتوماتيك، مع خزان وقود سعة 75 لترًا.

