بورش تطلق «تايكان»

أعلنت بورش فتح باب الحجز لأيقونتها الجديدة تايكان، رغم عدم الإعلان بشكل نهائي ورسمي عن السيارة.

وأكد المدير التنفيذي لبورش في بريطانيا، الكساندر بوليش فتح باب الحجز للسيارة، مشيرا إلى أن الطلب قوي، وفق ما ذكر موقع «كارأدفايس».



وقال بوليش: «رد فعل المشترين كان رائعًا حتى الآن، منذ أن بدأ الإعلان عن السيارة حتى الآن».

وتابع: «تاريخ بورش بدأ مع سيارة كهربائية في العام 1898، قدمت رؤية مميزة، وكانت بمثابة الدافع لنا. بالطبع كانت هناك فجوات كثيرة، لكننا قدمنا كثير من السيارات الهجينة، والآن سنستخدم تراثنا وتاريخنا لتقديم سيارة كهربائية بالكامل».



وأضاف: «الـ18 شهرا المقبلة، ستكون رائعة. لكن الأمر الواضح هو قبول المشترين للسيارة. فهم يتحدثون إلى وكلائنا للحصول على مزيد من المعلومات».

وتاتي تايكان مع محرك ينتج 450 ك/واط، وتستطيع الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 3.5 ثانية.



وتقول بورش إن انبعاثات الكربون من السيارة ستكون معدمة تقريبا.

