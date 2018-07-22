5 نجمات لـ«فولفو XC40» في اختبارات السلامة

يضيف طراز فولفو XC40 وساماً آخر إلى سجل "فولفو للسيارات" صانع السيارات الفاخرة الحافل بالإنجازات، إذ حصدت أعلى التصنيفات من فئة "خمس نجوم" في اختبارات "البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة" للعام 2018 (2018 Euro NCAP). ومن هذا المنطلق، تكون "XC40" قد انضمت إلى شقيقاتها الأكبر في سلسلتي "60" و"90" على اعتبارها واحدة من أكثر السيارات أماناً على الطرقات.

ويشار في هذا الإطار، إلى أن اختبارات "البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة" للعام 2018 كانت الأصعب على الإطلاق من حيث التحديات الجديدة والأكثر إلحاحاً في مجال تقنيات السلامة، بما في ذلك أنظمة الكشف عن الدراجات مع الكبح التلقائي للفرامل والحفاظ على التقيد بالحارات عند الضرورة. وبشكل عام، فإن "XC40" الجديدة قد سجّلت أعلى درجات الأمان بين كل السيارات التي خضعت للاختبار في ظل النظام التحكيمي الجديدة.

وقالت مالين إيكهولم رئيسة "مركز فولفو للسيارات للسلامة"، "إن XC40 الجديدة هي واحدة من أكثر السيارات أماناً في السوق". وتابعت "تأتي هذه السيارة نموذجية من خلال أوسع مجموعة من تقنيات السلامة المتوفرة في أي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات صغيرة الحجم، إذ تساعد السائقين على اكتشاف الاصطدامات قبل وقوعها وتفاديها، والمحافظة على سلامتهم ضمن مساراتهم والحد من تأثير حوادث السير العرضية على الطريق".

والجدير بالذكر، أن كل سيارات "فولفو" المعروضة للبيع قد تلقت تصنيف فئة "خمس نجوم" خلال تقييماتها الخاصة من قبل "البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة". ففي العام الماضي، تُوّجت "XC60" بلقبي أفضل أداء على الطرقات الوعرة وأفضل أداء بشكل عام عن جوائز السلامة في فئة Euro NCAP 2017 Best in Class. أما شقيقتها "XC90" فقد حصدت الجائزة نفسها في العام 2015.

وفي شهر مارس الماضي، حاز طراز "XC40" على جائزة "أفضل سيارة أوروبية للعام 2018"، وهي أول سيارة من "فولفو" تحصد هذه المرتبة المرموقة، ومنذ ذلك الحين، أصبحت واحدة من أكثر سيارات الشركة مبيعاً. وكانت "فولفو للسيارات" أعلنت في مايو الماضي أنها سوف توسّع عمليات إنتاجها في مرافق التصنيع التابعة لها في كل أوروبا والصين من أجل تلبية الطلب المتسارع على هذه السيارة.

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