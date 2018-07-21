سيارة تتلقى الأوامر بقوة تفكير سائقها

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 يوليو 2018, 11:06 صباحا
سيارة تقودها قوة التفكير (الإنترنت)

بحلول العام 2021، تبدأ في روسيا عملية إنتاج أول سيارة تتحكم فيها الإشارات الكهربائية الصادرة عن الدماغ البشرية.

وسيساعد هذا الأمر في تحسين نوعية الحياة للمواطنين، الذين يعانون الشلل الدماغي وإصابات الدماغ والتصلب وتشوهات الأطراف.، حسب «تاس».

وكشف الخبراء في جامعة لوباتشيفسكي، في مدينة نيجني نوفغورود الروسية، النموذج التجريبي لتلك السيارة في معرض «إينوبروم»، في مدينة يكاترينبورغ الروسية.

وقال رئيس إدارة محافظة نيجني نوفغورود الروسية بالنيابة، غليب نيكيتين، إن عدد المواطنين الروس المصابين بأمراض الدماغ والأطراف بلغ في روسيا نحو 13 مليون شخص، ويمكن لهذا الابتكار، الذي رفع عنه الستار في معرض العلماء بجامعة لوباتشيفسكي، أن يساعد غالبيتهم، حسب «روسيا اليوم».

ولا تختلف السيارة التي يقودها ذوو الاحتياجات الخاصة عن السيارات العادية، ويرتبط نظام قيادتها بمستشعرات مركبة برأس السائق تُحوّل نواياه وأفكاره إلى إشارات كهربائية بيولوجية، وترسلها إلى نظام التحكم في أجهزة السيارة.

وقال رئيس مختبر التكنولوجيا الميكانيكية البيولوجية في جامعة لوباتشيفسكي، فاسيلي ميرونوف، إن السيارة التي كُشفت في المعرض لها مثيلات في العالم، إلا أن السيارة الروسية تستهلك طاقة أقل من تلك التي تستهلكها المثيلات الأجنبية بنسبة 30-55%، فضلًا عن سعرها الأرخص من سعر السيارات الأجنبية المثيلة.

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